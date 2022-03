Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu demain soir pour y affronter le Real Madrid, dans le cadre du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Avant ce grand choc, d’autres rencontres sont au programme ce soir. Après un match nul arraché à l’aller (1-1), le RB Salzbourg se déplace à l’Allianz Arena pour tenter de se qualifier face au Bayern Munich. Dans l’autre match de la soirée, Liverpool va tenter de confirmer son bon match aller (0-2) contre l’Inter Milan.

Sur leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les Allemands n’ont remporté que deux matchs (2n, 1d). Plombés par les blessures, les Autrichiens devront réaliser l’exploit pour devenir la première équipe autrichienne à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 1984/1985.

Le XI du Bayern Munich :

Neuer – Pavard, Süle, Hernandez – Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman – Müller, Sané – Lewandowski

Le XI du RB Salzbourg :

Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Camara – Capaldo, Aaronson, Seiwald – Adamu, Adeyemi

Liverpool n’a jamais concédé de but face aux Nerazzurri lors de leurs trois rencontres à domicile en LDC et n’a pas non plus encaissé de but lors de dix de ses quinze derniers matchs à élimination directe à domicile dans cette compétition. Des statistiques solides qui consolident le statut de favori des Reds ce soir. Méfiance tout de même, l’Inter Milan est en forme après son 5-0 infligé à Salernitana vendredi dernier, notamment grâce à un triplé inscrit par Lautaro Martinez.

Le XI de Liverpool :

Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Thiago, Fabinho, Jones – Salah, Jota, Mané.

Le XI de l’Inter Milan :

Handanovic – Skriniar, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic – Sánchez, Martinez.

Deux rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !