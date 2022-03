Comme c’est de coutume avant chaque match de Ligue des Champions, les délégations des deux équipes se réunissent pour un déjeuner. Celui du huitième de finale retour se tiendra demain midi. Un repas qui s’annonce tendu. Ce mardi, RMC Sport est revenu sur le premier repas entre les dirigeants des deux équipes il y a trois semaines.

« Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait d’abord dû annuler le diner prévu le lundi soir. Malgré l’arrivée plus tôt que prévue de Florentino Pérez en France. Finalement la rencontre avait été décalée au lendemain midi. Le lieu choisi : le Pavillon Ledoyen du chef Yannick Alléno. » Et selon les informations du média sportif, « ce rendez-vous dans un salon privé du restaurant était glacial. D’abord à cause du retard de Florentino Pérez. Le président madrilène a laissé son équipe patienter alors que le repas était déjà servi. Cela a aussi été vu comme un manque de respect par le clan parisien. Pérez a ensuite passé une bonne partie du déjeuner à regarder sous la table.«

Demain soir, le PSG tentera de conserver son avance et se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela, les Rouge & Bleu devraient pouvoir compter sur Kylian Mbappé. Touché à la cheville hier, l’attaquant (23 ans) a participé à l’intégralité de l’entraînement sans gêne apparente, comme le rapporte Loïc Tanzi. Il jouera demain sauf nouvelles douleurs dans la nuit. Le journaliste RMC Sport explique également que Mauricio Pochettino a brouillé les pistes sur sa mise en place, « les deux équipes étaient mélangées. » Présent avec le groupe même s’il ne jouera pas demain, Sergio Ramos s’est entraîné – à part – sur la pelouse d’un stade qu’il connaît très bien.