Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain a dit au revoir à la Ligue des Champions aux portes des huitièmes de finale. Ce soir, deux belles affiches nous sont proposées. Dans ces derniers quarts de finale retour, l’Atlético Madrid reçoit Manchester City au Wanda Metropolitano et Liverpool accueille Benfica à Anfield. Au match aller, les hommes de Pep Guardiola avaient su trouver la faille contre les Madrilènes (1-0) et Liverpool s’était imposé sur le score de trois buts à un face aux hommes de Nélson Veríssimo.

La bande à Diego Simeone avait défendu pendant la quasi-totalité du match aller et s’était inclinée suite à un but inscrit par Kevin De Bruyne. Les coéquipiers d’Antoine Griezmann auront donc un handicap à remonter mais c’est souvent dans ce genre de situation que l’Atlético Madrid peut briller.

XI de l’Atlético Madrid : Oblak – Savic, Felipe, Reinildo – Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar, Lodi – Griezmann, Félix

XI de Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Mahrez, Silva, Foden

Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Thiago Alcantara, Fabinho, Mohamed Salah et Sadio Mané débuteront la rencontre sur le banc. Seuls Luis Diaz, Naby Keita, Ibrahima Konaté et Alisson conservent leur place de titulaire. Avec une avance de deux buts et avec un match à jouer à Anfield ce soir, pas sûr que les Reds tremblent ce soir.

XI de Liverpool : Alisson – Gomez, Matip, Konaté, Tsimikas – Henderson, Fabinho, Keïta – Díaz, Firmino, Jota

XI de Benfica : Vlachodimos – Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo – Taarabt, Weigl – Gonçalves, Ramos, Éverton – Núñez

