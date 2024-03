Ce mardi soir, deux autres clubs valideront leur ticket pour les quarts de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone, le Napoli, Arsenal et Porto.

Après les qualifications du PSG, Bayern Munich, Real Madrid et Manchester City, les huitièmes de finale retour de Ligue des champions se poursuivent ce mardi soir. Après une défaite surprise à Porto il y a trois semaines (1-0), Arsenal reçoit le club portugais avec la ferme intention de renverser la situation. Et pour cette rencontre, Mikel Arteta a décidé d’aligner une équipe offensive avec les titularisations de Martin Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz et Leandro Trossard. En face, Sergio Conceiçao a décidé d’aligner le même onze que lors du match aller.

: Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Odegaard, Rice, Jorginho – Saka, Havertz, Trossard. Le XI de Porto : Diogo Costa – Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell – Nico Gonzalez, Varela – Francisco Conceiçao, Pepê, Galeno – Evanilson.

Concernant l’autre huitième de finale retour de cette soirée, il opposera le FC Barcelone au SSC Napoli. Après avoir obtenu un résultat nul en Italie (1-1), les Azulgrana doivent composer avec quelques absences. Ainsi, les jeunes Pau Cubarsi et Fermin Lopez sont alignés dans le onze de Xavi. En face, Naples peut toujours compter sur son buteur, Victor Osimhen.