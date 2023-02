Tribune CS – Soirée Ligue Europa

La Ligue des Champions était à l’honneur mardi et mercredi soir, notamment avec cet échec du PSG face au Bayern (0-1). La Ligue Europa a aussi fait son retour avec une affiche spectaculaire entre le FC Barcelone et Manchester United (2-2). L’Ajax se neutralise avec l’Union Berlin (0-0) alors que le RB Salzbourg ressort vainqueur de son duel face à l’AS Rome (1-0). Enfin, Rennes s’est incliné contre le Shakhtar Donetsk (2-1). Il reste encore quatre rencontres ce soir avec deux autres clubs français. Séville s’impose au PSV Eindhoven et le Sporting contre Midtjylland.

Le Bayer Leverkusen jouera contre l’AS Monaco et la Juventus face à Nantes. Monaco est en confiance en ce moment et est troisième en Ligue 1. De son côté, Nantes est 13e du championnat de France. La Juventus part clairement favorite contre les Canaris.

Les compositions officielles Leverkusen/Monaco

XI de Leverkusen : Hradecky – Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapié – Palacios, Andrich, Amiri – Diaby, Wirtz, Hlozek

XI de Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripán, Caio Henrique – Golovin, Camara, Fofana, Diatta – Minamino – Embolo

Les compositions officielles Juventus/Nantes

XI de Juventus : Szczesny – De Sciglio, Danilo (c), Bremer, Sandro – Fagioli, Paredes, Rabiot – Di Maria, Vlahovic, Chiesa