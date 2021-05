Tribune CS – Villarreal – Manchester United (1-1)

Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / RMC Story), Villarreal et Manchester United s’affrontent en finale de Ligue Europa. Une rencontre qui a lieu au Stadion Miejski de Gdansk (Pologne) avec du public. Spécialiste dans la compétition, Unaï Emery a composé son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif, Moreno, Pino et Bacca. Chez les Red Devils, l’ancien attaquent du PSG, Cavani est titulaire, il sera épaulé par Greenwood et Rashford.

Après un début de match maîtrisé par Manchester United, c’est Villarreal qui a parfaitement profité de sa première grosse occasion. Sur coup franc, Gérard Moreno a repris parfaitement un coup franc de 40 mètres de Dani Parejo face à une défense apathique des Red Devils (1-0, 29e). En seconde période, l’ancien des Rouge et Bleu, Edinson Cavani, a égalisé pour le club anglais (1-1, 55e). Les deux formations n’ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire et joueront 30 minutes supplémentaires en prolongation.

XI de Villarreal : Rulli – Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza – Parejo, Capoue, Trigueros – Moreno, Pino, Bacca.

XI de Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw – McTominay, Pogba, Fernandes – Greenwood, Rashford, Cavani.