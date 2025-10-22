Trois clubs intéressés par un prêt de Matvey Safonov ?

Doublure de Lucas Chevalier au PSG, Matvey Safonov s’impatiente et aimerait avoir du temps de jeu. Il ne serait pas contre un départ cet hiver. Plusieurs clubs aimeraient le récupérer en prêt.

Arrivé lors du mercato estival 2024, Matvey Safonov est arrivé en doublure de Gianluigi Donnarumma. Le portier russe aura participé à 17 matches toutes compétitions confondues (dix de Ligue 1, cinq de Coupe de France et deux de Ligue des champions). Cet été, le PSG a décidé de remplacer l’international italien par Lucas Chevalier. Ce dernier a signé pour être le numéro 1. Il a joué tous les matches depuis le début de la saison.

Deux clubs portugais et un espagnol

Frustré par sa situation, Matvey Safonov a ouvert la porte à un départ du PSG lors du mercato d’hiver, alors qu’il est encore lié avec les champions d’Europe jusqu’en juin 2029. Selon les informations du média russe Sport 24, trois clubs aimeraient s’offrir les services de l’international russe sous la forme d’un prêt. Leurs identités ? Valence, le Sporting CP et le Sporting Braga, dont QSI est actionnaire minoritaire.