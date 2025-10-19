Matvey Safonov pas contre un départ du PSG cet hiver ?

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Matvey Safonov joue très peu avec le club de la capitale. Le portier russe ne fermerait pas la porte à un départ cet hiver.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2024, Matvey Safonov était arrivé dans le rôle de la doublure de Gianluigi Donnarumma. Le gardien russe avait été recruté pour venir concurrencer le portier italien. La saison dernière, il aura tout de même joué 17 rencontres avec les Rouge & Bleu, sans pour autant réussir à changer la hiérarchie. L’international italien, auteur d’une deuxième partie d’exercice 2024-2025 stratosphérique, n’a pas laissé une chance à Matvey Safonov de lui prendre sa place de numéro 1. Cet été, le club de la capitale a décidé de recruter Lucas Chevalier et de laisser filer Gianluigi Donnarumma. L’ancien du LOSC est arrivé en tant que numéro 1 et Matvey Safonov n’a joué aucun match cette saison. Une situation qui ne plaît pas à l’ancien de Krasnodar.

Lucas Chevalier conserve la confiance de Luis Enrique

Selon L’Equipe, Matvey Safonov, en privé, ne cache plus sa réflexion sur son avenir au PSG. En Russie, les supporters ne comprennent pas pourquoi il ne joue pas régulièrement, observant les récentes prestations de Chevalier. Sauf que le Français garde l’entière confiance de Luis Enrique. L’Espagnol souhaite laisser le temps à son gardien de s’acclimater à son nouvel environnement, pour lui permettre d’arriver en confiance quand les moments décisifs de la saison arriveront, avance le quotidien sportif. Safonov, sans montrer de signes d’agacement à l’entraînement ou dans le vestiaire parisien, aiguise ses paroles auprès de ses proches et a désormais clairement ouvert la porte à un départ, assure L’Equipe. Michele Antonov, journaliste pour Sport-Express, indique que : « Tous les clubs en Russie seraient ouverts pour le prendre en prêt car il est considéré comme le meilleur gardien russe. Mais je pense que c’est impossible. Ici, tous les supporters sont derrière Safonov et espèrent le meilleur pour lui. On pense réellement qu’il va devenir le premier choix au Paris-Saint-Germain.«