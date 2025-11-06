Trois joueurs espérés par le PSG lors du mercato hivernal ?

Avec les nombreuses blessures, le PSG pourrait se renforcer lors du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens auraient ciblé trois postes en particulier.

Selon certaines rumeurs, après avoir peu recruté l’été dernier, le PSG ne comptait pas forcément se renforcer lors du mercato hivernal. Mais les nombreuses blessures intervenues ces dernières semaines auraient poussé le club de la capitale à sonder le marché en janvier.

Trois postes ciblés

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG souhaite bondir sur les opportunités au cours du mercato hivernal. En ciblant un défenseur polyvalent, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant capable de jouer sur les ailes. « En résumé, ce qu’il aurait probablement fallu recruter dès le marché estival, si Luis Enrique n’avait pas décidé de faire confiance aux Titis. Il a touché aux limites de cette ambition, car si cela a parfois fonctionné, il a aussi aperçu quelques manques au cours des dernières semaines, ce qui l’aurait convaincu d’accepter des renforts en janvier. » Reste à savoir si le PSG trouvera chaussure à son pied sur ce marché souvent restreint, conclut Foot Mercato.





