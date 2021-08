Trois Parisiens sélectionnés avec l’Équipe de France U18

Si les Titis parisiens n’ont globalement pas beaucoup de temps de jeu sous la houlette de Mauricio Pochettino, certains ont tout de même réalisé une bonne préparation de présaison. C’est notamment le cas d’Ismaël Gharbi (17 ans) et El Chadaille Bitshiabu (16 ans). Deux espoirs rouge et bleu qui sont récompensés par une convocation au sein de l’Équipe de France U18 de Lionel Rouxel. Un autre francilien les rejoint en la personne de Lenny Manisa. Les U18 tricolores participeront au tournoi international de Limoges, du 1er au 5 septembre, sur la pelouse du stade Beaublanc. La France y affrontera la Suisse, le Portugal et l’Espagne.