El Chadaille Bitshiabu signe au PSG jusqu’en 2024

Garçon précoce, El Chadaille Bitshiabu (16 ans et deux mois) signe son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2024. Le défenseur central, international U17 français, a profité de cette intersaison pour jouer avec l’équipe fanion lors des différents matches amicaux. Gros gabarit (1m96), le jeune homme observé depuis des années a encore du travail devant lui. “Le club félicite El Chadaille pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous le maillot Rouge et Bleu”, peut-on lire dans le communiqué de presse. “Le PSG est mon club formateur, c’est donc une immense fierté pour moi. Cela montre la confiance que le club a en moi. Je suis très content. Après, ce n’est que le début et j’espère à l’avenir continuer à franchir les étapes. Ce club est ma famille ! J’ai grandi avec lui. Je serai toujours parisien”, déclare El Chadaille Bitshiabu. “J’étais titulaire lors de la plupart des matches de présaison. Je me suis bien senti, après, ce n’est que le début. Comme je l’ai toujours dit, il faut que je continue à travailler. Le Trophée des Champions ? Je l’attends avec impatience car c’est l’occasion de remporter mon premier titre. J’espère en tout cas que l’on pourra soulever cette coupe. Mes objectifs cette saison ? Sur le plan personnel, de jouer le plus de matches possibles, et d’aider l’équipe au maximum. Et sur le plan collectif, de remporter tous les titres possibles !”

