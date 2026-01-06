Luis enrique c1
Trophée des Champions : Le groupe du PSG qui fait le déplacement au Koweït

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 janvier 2026

Pour le compte du Trophée des Champions, le PSG se déplace au Koweït pour y affronter l’OM. A deux jours de la rencontre, Luis Enrique a communiqué le groupe des 20 joueurs convoqués.

C’est au Koweït que le Trophée des Champions 2025 va se disputer ce jeudi 8 janvier (19h sur Ligue 1 +) entre le PSG et l’OM. Un Classique entre le champion de France en titre, qui a également remporté la Coupe de France, et doit donc jouer face à son dauphin phocéen. Pour l’occasion, Luis Enrique a dévoilé le groupe des 20 joueurs convoqués avec seules absences à souligner : Achraf Hakimi, Matvey Safonov et Kang-In Lee.

Le groupe du PSG face à l’OM

  • Gardiens : Chevalier ; Martin James ; Renato Marin
  • Défenseurs : Beraldo ; Marquinhos ; Zabarnyi ; L. Hernandez ; Nuno Mendes ; Nsoki ; Pacho
  • Milieux : Fabian Ruiz ; Vitinha ; Zaïre-Emery ; J. Neves
  • Attaquants : Kvaratskhelia ; G. Ramos ; Dembélé ; Doué ; Mayulu ; Barcola
