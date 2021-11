Twitch / PSG à 12h10 : Mbappé, Sergio Ramos, trêve et reprise…

C’est le retour de la Ligue 1 ! Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG exceptionnel à partir de 12h10 pour faire un retour sur l’actualité chaude de la semaine : Le retour de Sergio Ramos, les propos de Mbappé et son match contre le Kazakhstan, la trêve internationale des joueurs parisiens et les dernières rumeurs de transfert. Nous serons avec notre journaliste Théodore Vives et le journaliste pour le 10 Sport Hadrien Grenier.

Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : Twitch.tv/Canalsupporters (abonnez-vous !)