Le moins que l’on puisse dire, c’est que Zoumana Camara réussit parfaitement ses débuts comme coach de la section U19 du PSG. Premier dans son groupe de Youth League, le club de la capitale caracole également en tête de son championnat et avec la manière.

Nouvel exemple de cet état de fait ce dimanche où les Rouge et Bleu étaient opposés à Évreux dans le cadre de la 11e journée dans leur stade Georges Lefèvre. Une rencontre qui n’a posé aucun problème aux titis franciliens qui se sont très largement imposés sur le score fleuve de 7-0. Wilson Odobert, excellent depuis l’entame de l’exercice, s’est offert un triplé (14e, 33e, 52e). Ilyes Housni y est, lui aussi, allé de son triplé (53e, 69e, 83e). Joshua Littre avait inscrit un CSC à la 18e. Grâce à ce succès, les U19 parisiens poursuivent sur leur lancée et sont confortablement installés à la première place du classement avec 28 unités et quatre points d’avance sur Valenciennes, son dauphin. Le PSG affrontera Le Havre, le dimanche 21 novembre, pour le compte de la 12e journée.

Le XI des U19 face à Évreux :

Lavallée – Bodiang (c), Fernandez-Veliz, Najeh, Muntu Wa Mungu (Monteiro, 65e) – Noireau-Dauriat, Bagbema, Weidmann, Gassama (Lemina, 65e) – Housni, Odobert (Tchicamboud, 74e).