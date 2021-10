C’est le retour de la Ligue 1 ! Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG exceptionnel à partir de MIDI pour faire un debrief d’Angers/PSG et faire les notes des joueurs. On reviendra aussi aussi sur le penalty d’Icardi et le coup de gueule du tapage médiatique contre le Paris Saint-Germain.

Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : Twitch.tv/Canalsupporters (abonnez-vous !)