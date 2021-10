Le PSG retrouvait (enfin) la Ligue 1 ce vendredi en affrontant Angers au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu se sont difficilement imposés sur leur pelouse mais ont réussi à renverser la situation grâce entres autres à un Kylian Mbappé décisif. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a délivré une passe décisive pour Danilo Pereira sur l’égalisation et a parfaitement transformé son pénalty pour donner la victoire aux siens.

Après ce match, le PSG a tenu à féliciter certains de ses joueurs après cette trêve internationale et tout particulièrement ses internationaux français. Vainqueur de la première Ligue des Nations de son histoire, les Bleus avaient réalisé un sacré « Final Four » en éliminant la Belgique (3-2) puis en battant l’Espagne (2-1). Kylian Mbappé s’était à nouveau montré décisif en inscrivant deux buts et donné deux passes décisives. Presnel Kimpembe lui avait participé à la finale et a fait preuve de solidité. Ce vendredi dans les travées du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi a offert un trophée aux deux joueurs pour les mettre en avant suite à ce succès. Rappelons que les Italiens et Argentins du Paris Saint-Germain avaient aussi reçu une distinction après leur victoire à l’Euro et à la Copa America.