Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un gros LIVE TWITCH/PSG et reviendra sur toutes les dernières informations PSG. On décryptera l’interview de Leonardo, les dernières informations sur le dossier Mbappé et sur le match qui opposera le Real Madrid au PSG.

Pour rapppel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : Twitch.tv/Canalsupporters (abonnez-vous !)