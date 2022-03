Achraf Hakimi a dû renoncer au match du PSG contre Saint-Etienne en raison d’une réévaluation musculaire du quadriceps. Alors qu’il suit un protocole qui doit lui permettre d’être opérationnel pour le déplacement à Madrid, il n’est pas sûr de jouer samedi soir contre Nice.

Même si ce match peut lui permettre de retrouver du rythme avant la rencontre contre son ancienne équipe, il pourrait aussi lui provoquer une rechute. Le PSG ne prendra aucun risque avec son latéral droit. Hakimi a donné de ses nouvelles auprès du Parisien. « Chaque jour qui passe, je me sens mieux. On y va petit à petit et on verra l’évolution. Grâce à Dieu, ce n’est pas grave. Je suis en train de revenir sur le terrain.«

Le quotidien francilien évoque également le cas d’Ander Herrera. Absent du match contre Saint-Etienne en raison d’une gêne musculaire, le milieu de terrain du PSG a connu des complications qui ont repoussé son retour sur les terrains. Il est toujours incertain pour le déplacement à Nice. Touché aux adducteurs, Leandro Paredes alterne entre travail en salle et entraînement individuel sur le terrain. Il ne devrait pas être du match de samedi, comme Sergio Ramos. Nuno Mendes – victime d’une contusion au genou contre les Verts – devrait être apte.