Canal Supporters vous donne rendez-vous ce lundi matin pour un LIVE TWITCH/PSG à partir de 11 heures. Cela afin de faire un bilan de l’Euro et des performances des joueurs parisiens. Quelles notes donnerez-vous à Gigio Donnarumma, Marco Verratti, Gini Wijnaldum, Pablo Sarabia, Presnel Kimpembe ou encore Kylian Mbappé ?

Nous reviendrons également sur la folie autour de l’arrivée de Sergio Ramos et nous nous soumettrons nos dernières informations sur le dossier Paul Pogba.

Un beau programme en ce début de semaine, alors on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici :

