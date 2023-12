Ugarte : « Je suis à 100% convaincu que venir ici a été le meilleur choix »

Recruté cet été en provenance du Sporting Portugal contre une somme de 60M€, Manuel Ugarte ne regrette pas son choix d’avoir rejoint le PSG.

À la recherche d’un milieu récupérateur, le PSG a jeté son dévolu sur Manuel Ugarte cet été. Malgré la concurrence de Chelsea, l’international uruguayen a décidé de quitter le Sporting Portugal pour rejoindre les Rouge & Bleu. Après des premiers matches étincelants, le numéro 4 parisien connaît une période de creux. Âgé de seulement 22 ans, Manuel Ugarte montre une baisse physique avec l’enchaînement des trêves internationales en Amérique du Sud et les matches à haute intensité en Ligue des champions. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, le natif de Montevideo est revenu sur son parcours jusqu’à sa signature au PSG.

Les footballeurs qui l’ont inspiré

« Les week-ends, je jouais avec City Park, et avant les matchs, je regardais sur Youtube des vidéos de trois joueurs : Ronaldinho, Riquelme et Messi. »

Ses débuts en professionnel à 15 ans au Centro Atlético Fénix

« J’ai fait mes débuts professionnels à 15 ans au Centro Atlético Fénix, un club du quartier de Capurro, en 2016. J’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe première en août, mais je m’entraînais rarement avec eux. Et en décembre, le 4 décembre précisément, lors d’un match contre le Danubio, au Parque Capurro, qui est le stade du Fénix, j’ai fait mon entrée à la 80e minute, et ça a été incroyable. J’étais très stressé mais j’ai vraiment apprécié le moment. »

Son départ au FC Famalicão (Portugal) en 2021

« J’ai eu l’opportunité de jouer à Famalicão, en Europe. Je ne connaissais ni l’Europe ni le football européen. J’étais très jeune, j’avais beaucoup à apprendre. Famalicão a été une expérience très importante pour moi. Ça a été une très belle période qui m’a fait grandir et au bout de six mois j’ai rejoint le Sporting. »

Comment a-t-il vécu son expérience au Portugal

« J’ai passé près de trois ans dans ce pays magnifique qui m’a beaucoup apporté. Je m’y suis fait plein d’amis et j’ai beaucoup appris, autant sur le terrain qu’en dehors. Je suis très reconnaissant d’avoir eu cette opportunité au Portugal. Ça m’a ouvert des portes et je n’oublierai jamais ça. »

A-t-il discuté avec des joueurs du PSG avant de venir ?

« J’en ai discuté en équipe nationale avec Cavani. Il m’a parlé de l’ambiance ici, de la passion des supporters. Je dis toujours que dès mon arrivée, j’ai vu à quel point Cavani était apprécié par les fans ici. Je suis à 100% convaincu que venir ici a été le meilleur choix. »

Ce que représente le PSG pour lui

« Le Paris Saint-Germain pour moi, c’est quelque chose d’incroyable. Parfois, j’ai du mal à croire que je suis ici car avant de venir je n’imaginais pas l’ampleur de ce club, sa renommée mondiale, ses supporters… Je profite énormément de cette expérience incroyable, tout en me concentrant sur l’accomplissement de nos objectifs. »

Connaissait-il déjà certains de ses coéquipiers ?

« Je connaissais déjà certains coéquipiers, comme Nuno Mendes avec qui j’avais joué au Sporting, ainsi que plusieurs joueurs portugais contre lesquels j’avais joué au Portugal comme Vitinha ou Ndour. Ce sont les coéquipiers que je connaissais avant d’arriver. »

L’ambiance des supporters au Parc des Princes

« J’avoue que j’ai vraiment été extrêmement impressionné lors des matches à domicile. Les supporters nous encouragent durant 90 minutes, et parfois quand on joue, on a envie de regarder les tribunes, mais il faut rester concentré sur le match. Comme je l’ai dit, l’affection que j’ai ressentie depuis mon arrivée est incroyable et je me sens chez moi. »

Parle-t-il un peu français

« Oui, je commence à parler un peu français, même si c’est difficile pour moi. Petit à petit, j’essaye de parler davantage. C’est une langue magnifique et j’adorerais la maîtriser. Quelques mots en français ? Ici c’est Paris. »

A-t-il commencé à visiter Paris ?

« Oui, j’ai visité Paris. C’est une ville incroyable avec de nombreuses choses à découvrir. J’ai visité la Tour Eiffel, le Musée du Louvre et le Jardin du Luxembourg. Ce sont des lieux splendides et il me reste encore beaucoup d’endroits à découvrir. »