Officiel : Manuel Ugarte signe au PSG jusqu’en 2028 !

Le Paris Saint-Germain a payé la clause libératoire de Manuel Ugarte. Le joueur du Sporting SC devient la troisième recrue du PSG après Milan Skriniar et Marco Asensio. L’Uruguayen s’engage donc avec Paris pour cinq ans, soit jusqu’en 2028, avec un salaire annoncé de 5 millions d’euros annuels.

Longtemps envoyé du côté de Chelsea et poussé par le Sporting vers le club londonien, Manuel Ugarte sera bel et bien Parisien la saison prochaine et portera le numéro 4. Le Paris Saint-Germain s’est acquitté de la clause libératoire de 60 millions d’euros pour le joueur uruguayen. Après une visite médicale réussie, Manuel Ugarte a signé son contrat, il est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2028 et touchera un salaire de 5 millions d’euros annuels, soit autant que Nordi Mukiele ou encore Fabian Ruiz. Le milieu de terrain de 22 ans renforcera l’entrejeu parisien, avec un style défensif, technique et combatif. Il a été une des pièces maitresses de Ruben Amorim cette saison avec le club lisboète. Ses qualités se retrouveront donc au Parc des Princes pour la saison 2023/2024 et sans doute les saisons suivantes. Véritable pari de la part du club de la capitale, il faudra voir comment Luis Enrique voudra utiliser cet atout. Welcome to Paris Manuel !

« Je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière, dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain« . Manuel Ugarte pour psg.fr