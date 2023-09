Ugarte : « Les supporters jouent un rôle très important »

Incertain pour ce PSG / Dortmund, Manuel Ugarte a finalement été titulaire contre les Allemands. Et il a une nouvelle fois offert une très belle prestation. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain a salué le rôle très important des supporters dans ce genre de match.

De nouveau titulaire dans le milieu à trois du PSG au côté de Warren Zaïre-Emery et Vitinha, Manuel Ugarte a réalisé une nouvelle performance de haut niveau lors de la victoire des Rouge & Bleu contre le Borussia Dortmund (2-0) pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. L’ancien du Sporting a tenu à saluer la performance de son équipe, mais également l’atmosphère mise par les supporters au Parc des Princes ce soir.

« La qualité individuelle de mes coéquipiers est incroyable »

« En Ligue des champions, ce sont des équipes très fortes, toutes très compétitives. Je pense que la chose la plus importante au niveau tactique, c’est d’être très organisés, parce qu’avec des détails et des erreurs tactiques, l’adversaire peut nous faire du mal, avance le milieu de terrain pour PSG TV. Et je pense que nous avons été très bons. La qualité individuelle de mes coéquipiers est incroyable. Enfin, je pense que le match n’était pas seulement une question d’équipe, mais aussi d’atmosphère, de stade. La vérité, c’est que les supporters jouent un rôle très important parce qu’on ressent quand nous jouons à domicile. Ils génèrent une mentalité qui rend toujours les matches au Parc des Princes très difficiles pour nos adversaires. Et puis, aujourd’hui, il est très important de gagner. C’est extraordinaire. Parfois, pendant qu’on joue, on peut entendre les supporters. Quand on est vraiment concentré, on peut encore les entendre et c’est incroyable, on le sent et c’est comme une injection d’énergie.«