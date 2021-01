C’est le dossier qui agite la fin de mercato du côté du PSG. Dele Alli viendra ou ne viendra pas au PSG ? Même si la presse britannique explique que Tottenham “reste réticent à l’idée de permettre à Dele Alli de rejoindre le PSG en prêt ” en raison notamment de la difficulté de trouver son remplacement d’ici à la fin du mercato hivernal, lundi soir, le Parisien indique que les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt sans option d’achat de l’international anglais (24 ans). Il est par contre d’accord avec la presse anglaise, Tottenham lâchera son joueur uniquement s’il lui trouve son remplaçant. Et le nom qui circule est celui d’un joueur connu des rumeurs mercato autour du PSG, Christian Eriksen (Inter). Le quotidien francilien explique que les discussions entre deux clubs au sujet de Dele Alli ont débuté il y a quatre mois, lors du mercato estival, et qu’elles se sont poursuivies durant ce mois de janvier. Les deux clubs ont tout tenté “de multiples scénarios pour trouver une issue favorable. […] Leonardo, lui, aurait même tenté d’inclure Idrissa Gueye et Julian Draxler.” Mais selon Le Parisien, Julian Draxler n’a aucune chance de quitter le PSG cet hiver. Il va donc aller au bout de son contrat.