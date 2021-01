Arrivé durant l’hiver 2020 à l’Inter, Christian Eriksen n’a jamais réussi à s’imposer en Italie. L’international danois a plus souvent sa place sur banc de touche que sur le terrain. Malgré son très faible temps de jeu (14 matches joués, 513 minutes), son entraîneur – Antonio Conte – compte sur lui pour la deuxième partie de saison et ne veut pas le voir partir lors de ce mercato hivernal. Mais Eriksen veut quitter le club milanais et aurait une préférence, retourner en Premier League selon les informations de Sky Sport Italia. Annoncé dans le viseur du PSG et de son ancien entraîneur à Tottenham – Mauricio Pochettino – le milieu offensif aurait demandé à son agent d’ouvrir des négociations avec plusieurs clubs du championnat anglais, dont les Spurs. Le média sportif italien fait savoir que l’Inter aimerait laisser filer son joueur sous la forme d’un prêt payant alors que Tottenham voudrait un prêt gratuit pour récupérer leur ancien joueur. Une chose est sûre, ce dossier devrait continuer à alimenter les rumeurs jusqu’à la fin du mois de janvier.