Dembélé pénalty

Un changement de hiérarchie chez les tireurs de penaltys au PSG ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Lors de cette saison 2025-2026, le PSG n’a transformé que 56% des penaltys qu’il a obtenus. Luis Enrique pourrait effectuer des changements dans ce secteur pour retrouver de la réussite. 

Le PSG n’est pas en réussite sur les penaltys lors de cette saison 2025-2026. En Ligue des champions, le PSG en a obtenu quatre cette saison mais seul un a été transformé par Vitinha contre Tottenham. Le Portugais a raté sa tentative contre Monaco la semaine dernière, alors qu’auparavant, Bradley Barcola contre l’Atalanta Bergame et Ousmane Dembélé contre Newcastle avaient vu leurs tentatives être repoussées par le gardien adverse. Comme le rapporte Le Parisien, le PSG est quasiment à un raté sur deux en la matière avec neuf pénaltys obtenus toutes compétitions confondues et cinq transformés. Aucune autre équipe encore engagée en Ligue des champions ne fait pire, ce qui constitue assurément un axe de progression pour la troupe de Luis Enrique.

PSG – Safonov et Chevalier, deux gardiens performants sur penaltys
canalsupporters.com

Doué, Mendes, Hakimi peuvent prétendre

Les neuf pénaltys de la saison du PSG ont été répartis ainsi : cinq pour Dembélé (trois réussis), trois pour Vitinha (un réussi), un pour Barcola. Paris a remporté trois titres depuis août – la Supercoupe d’Europe, la Coupe Intercontinentale et le Trophée des champions – à l’issue des tirs au but. Trois séances qui succèdent à d’autres, notamment en 8e de finale de Coupe d’Europe à Liverpool, où trois frappeurs se sont distingués dans l’effectif : Désiré Doué, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, avance le quotidien francilien. Les trois ont toujours marqué. Mais seuls les deux premiers jouent les plus grands matches, souligne Le Parisien. Par son mode de fonctionnement – une rotation permanente -, à cause des ratés et après plusieurs blessés, Luis Enrique dispose de plusieurs tireurs. Avec sa technique sûre et son statut d’indéboulonnable le rendent en effet crédible, Achraf Hakimi possède le profil pour intégrer le cénacle, assure le quotidien francilien. Si Dembélé et Vitinha devraient rester dans la liste – ils ont quand même un taux de réussite plus élevé que leur nombre de déconvenues – Doué, Mendes et Hakimi postulent. Dès Monaco ce mercredi, au cas où ?, conclut Le Parisien.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

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