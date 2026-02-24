PSG Running
Image : psg.fr

Le succès de la course We Run Paris organisée par le PSG 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Le 28 juin prochain, la course We Run Paris organisée par le PSG aura lieu. Cette deuxième édition, après 2023, affichera complet, les 10 000 billets ayant trouvé preneur à une très grande vitesse. 

Trois ans après la première édition, le PSG a décidé de réorganiser sa We Run Paris le 28 juin prochain. Cette course de 10 kilomètres, qui partira du Parc des Princes et qui passera dans l’Ouest parisien, avait été une réussite lors de la première édition. Cette édition 2026 s’annonce également grandiose, les 10 000 billets mis en vente ont en effet déjà trouvé preneur et très rapidement.

Le PSG annonce la deuxième édition de We Run Paris
canalsupporters.com

Des places écoulées en quatre heures

Comme le rapporte Le Parisien, seulement quatre heures après l’ouverture des ventes au grand public ce lundi, l’intégralité des places a trouvé preneurs. Le quotidien francilien indique qu’une liste d’attente est disponible pour les derniers courageux qui souhaiteraient s’y aventurer. Une course pour enfants, de 7 ans à 15 ans, est également prévue sur une distance de 500 m à 3 km le samedi 27 juin. Après ce succès, le PSG n’a pas caché sa joie. « Ces premiers chiffres confirment une chose : le retour de We Run Paris, et l’arrivée du Paris Saint-Germain dans le running plus largement, était très attendu et contribuera à rassembler une communauté toujours plus large, portée par l’envie de partager des moments uniques et sportifs 100 % PSG. » Le PSG Running proposera également des contenus pédagogiques pour accompagner sa communauté (entraînements ludiques, conseils en nutrition et méthodes d’entraînement). Pour soutenir ce programme, le PSG a trouvé un ambassadeur de choix : le Britannique Mo Farah, quadruple champion olympique, conclut Le Parisien.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

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