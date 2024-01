Qualifié pour les 16es de finale de Coupe Gambardella, le PSG disputera un Classico sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.

Victorieux de la compétition en 1991, les jeunes du PSG auront à coeur de glaner la deuxième Coupe Gambardella de leur histoire. Mais avant cela, les joueurs de Zoumana Camara auront encore du chemin à parcourir. Après des victoires contre Le Mée Sports (10-0) et le SAS Football Épinal (5-2), les Titis vont disputer les 16es de finale de la compétition le dimanche 4 février prochain. Et le tirage au sort a réservé une belle affiche à l’équipe U18. Les Parisiens se déplaceront sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Également vainqueurs à une reprise de la compétition en 1979, les Marseillais ont connu des victoires plus étriquées lors des tours précédents face Marignane Gignac Côte Bleue FC (2-0) et le SC Toulon (1-0).

Le tirage au sort des 16es de finale de Coupe Gambardella