Un départ d’Icardi du PSG vers Newcastle démenti

Le PSG est souvent associé à des rumeurs plus ou moins fondée depuis son rachat par QSI à l’été 2011. Souvent grand acteur du mercato, le club de la capitale peut être utilisé par certains agents / médias pour faire monter la cote d’un joueur.

À peine quelques jours après la prise de fonction des nouveaux actionnaires étrangers à la tête de Newcastle, le PSG a pu voir des rumeurs fleurir à droite – à gauche concernant des départs potentiels de certains de ses joueurs dont Mauro Icardi et Keylor Navas.

Si pour le portier Costaricain, ces bruits viennent d’une hypothèse lancée par le journal The Sun, et qui a été repris par d’autres sources comme une véritable information, pour l’ancien intériste ces rumeurs ont été rapidement démenties. En effet selon Gabriele Giuffrida, intermédiaire impliqué dans le transfert de Mauro Icardi au PSG, l’attaquant n’a pas prévu de quitter la capitale française dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport en marge du festival du sport à Trente: « Quitter Paris n’est pas dans les plans de Mauro et Wanda, c’est la dernière chose qu’ils veulent. Je ne vois pas Mauro rejoindre un autre club bientôt. »