Un départ historique au centre de formation du PSG

Une nouvelle ère débute au PSG sous la houlette de Luis Campos. Si les yeux sont rivés sur le mercato de l’équipe première, le Paris Saint-Germain enregistre un mouvement historique dans l’ombre. En effet, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, c’est le directeur administratif du centre de formation qui plie bagage aujourd’hui. Frank Bentolila aurait décidé de lui-même de quitter le poste qu’il occupait depuis 2005. Il avait rejoint le Paris Saint-Germain en tant qu’entraîneur à la préformation 11 ans plus tôt. C’est donc après 28 ans de bons et loyaux services qu’il quitte le club.

Le rôle de Frank Bentolila consistait à gérer « certaines problématiques importantes au centre de formation du Paris-Saint-Germain« , écrit L’Equipe. Il exerçait notamment auprès des U17, U19, de la préformation et des tournois. Le désormais ex-directeur administratif du centre de formation, était également en charge de l’organisation en Youth League, de la préparation des contrats des joueurs, et de la supervision des dotations et relations extérieures. Selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, le départ de Frank Bentolila ferait « beaucoup parler dans les couloirs du centre de formation à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)« . Le PSG enregistre également un départ au sein du staff de sa catégorie U19. En effet, c’est Mohamed Chacha qui quitte le navire Rouge & Bleu, et n’est désormais plus l’adjoint de Zoumana Camara.