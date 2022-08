Le PSG remercie Thilo Kehrer

Le mercato du PSG continue d’avancer dans le sens des arrivées mais aussi des départs. C’est en ce sens que Thilo Kehrer rejoint officiellement et définitivement West Ham United, avec un contrat jusqu’en 2026 avec deux années en option. Le montant du transfert est de 12 millions d’euros + les bonus. L’international allemand a rejoint le club de la capitale à l’été 2018 en provenance de Schalke 04 contre un chèque de 37 millions d’euros. Quatre saisons plus tard, l’histoire entre le PSG et Thilo Kehrer se termine. Le défenseur polyvalent a disputé 128 rencontres toutes compétitions confondues en Rouge & Bleu, inscrit 4 buts et fait 2 passes décisives.

Le Paris Saint-Germain « souhaite beaucoup de réussite à Thilo sous le maillot de West Ham United« .