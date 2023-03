Un groupe au complet à l’entraînement à J-1 de Bayern / PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Bayern Munich en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois. Un groupe au complet pour Christophe Galtier.

Outre Presnel Kimpembe et Neymar, qui sont forfaits pour le reste de la saison, des interrogations planaient autour de Nordi Mukiele, Marquinhos et Achraf Hakimi sur une présence sur la feuille de match pour la rencontre entre le Bayern Munich et le PSG malgré leur présence dans le groupe concocté par Christophe Galtier.

Aucun absent pour l’entraînement du PSG

Sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi, les joueurs du PSG se sont entraînés une dernière fois ce mardi soir – sur la pelouse de l’Allianz Arena – pour préparer la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre les Bavarois. Lors de cette séance, Christophe Galtier a pu compter sur un groupe au complet. Touché ces derniers jours, Marquinhos, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi ont bien participé à la séance du jour. Blessé depuis le match contre Toulouse, le 4 février, Renato Sanches avait son retour à l’entraînement collectif hier. Il était de nouveau bien présent ce mardi soir. Il pourrait donc jouer demain.