Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Neymar Jr. Touché à la cheville le 19 février dernier face au LOSC (4-3), le numéro 10 du PSG va se faire opérer et voit donc sa saison prendre fin prématurément. Depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu en 2017, le Brésilien enchaîne les blessures à la cheville. « Le staff médical du Paris-Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. » Une opération qui aura lieu à Doha et qui éloignera des terrains l’international brésilien pendant 3 à 4 mois. Cette intervention devrait avoir lieu en fin de semaine, selon l’entourage du joueur, « qui précise que la date n’est pas encore fixée », rapporte L’E. Jusqu’à la semaine dernière, Neymar Jr croyait encore pouvoir réussir à être présent pour le match retour face au Bayern Munich, mais la douleur était trop vive et son pied trop fragile. Face à un risque de rechute, le PSG et le joueur ont décidé que l’opération était le dernier recours. Reste désormais à savoir d’où vient réellement ce problème récurrent à la cheville. « À l’été 2017, lors de sa visite médicale préalable à sa signature au PSG, les examens avaient révélé que son pied droit était en mauvais état. Il aurait été judicieux à l’époque de l’opérer tout de suite, mais compte tenu des enjeux représentés par son recrutement, du prix de son transfert (222 millions d’euros), cette option avait été écartée », précise L’E. Encore sous contrat jusqu’en 2027, le Brésilien de 31 ans se sent bien à Paris et ne compte pas quitter le club, même si la direction parisienne, et Luis Campos en particulier, ne serait pas contre l’idée d’un départ de l’ancien Barcelonais.

Le quotidien sportif fait le point sur l’infirmerie du PSG qui n’a jamais été vide cette saison. En quelques jours, Christophe Galtier a perdu deux joueurs cadres jusqu’à la fin de la saison : Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Neymar Jr (cheville). Mais depuis le début de saison, personne ou presque n’a été épargné par les blessures. Parmi le onze que pourrait aligner le coach parisien ce mercredi à Munich, « un seul joueur de champ, Vitinha, n’a jamais déclaré forfait pour raison médicale. Les neuf autres comptent, au total, trente-six matches manqués à cause d’une blessure, Nuno Mendes étant le plus souvent blessé (10 matches), Marquinhos et Sergio Ramos le moins (1 match) », détaille L’Equipe. Si certaines blessures sont d’ordre traumatique, la plupart du temps il s’agit de pépin musculaire. Mais, « la préparation physique du staff n’est remise en cause par aucun joueur, ni membre du club. Elle est même plutôt louée en interne, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé (Thomas Tuchel). En revanche, la Coupe du monde en plein automne ressemble au coupable idéal. » Le club parisien comptait onze joueurs convoqués pour ce Mondial et n’a pas eu la chance d’avoir une trêve d’un mois comme le Bayern Munich.

L’Equipe évoque aussi le parcours de Fabian Ruiz. Formé au Betis Séville, l’Espagnol a été perturbé à l’adolescence par une poussée de croissance où il a grandi de 25 à 30 cm (passant d’1m60 à 1m89, sa taille actuelle) à l’âge de 15-16 ans. Dès son plus jeune âge, le milieu de terrain est suivi par de nombreux cadors du football européen, mais ce sera finalement le Betis qui aura les faveurs du joueur, malgré une offre plus alléchante du FC Séville. « Ce choix dit tout de l’éducation que sa mère a transmise à Fabian. D’autres auraient pris l’argent, elle a préféré cet emploi. Une manière de montrer à son fils la valeur du travail, que rien n’est dû dans la vie. Un 10/10 comme joueur et comme homme, pour moi il est la plus grande oeuvre de la cantera du Betis », louange Miguel Calzado, qui avait tenté de le recruter pour le FC Séville. Preuve du grand coeur du joueur de 26 ans : il avait décidé de prolonger son contrat au Betis avant d’être transféré six mois plus tard au Napoli, qui a déboursé les 30M€ de sa clause libératoire en 2018. « Une manière de remercier le club de sa vie, où il a passé quatorze ans, quitte à s’asseoir sur une généreuse prime à la signature. » Si sa mise en route au PSG a été laborieuse, en raison notamment d’un transfert tardif, Fabian Ruiz commence peu à peu à trouver ses marques à l’image de ses récentes prestations plus convaincantes. L’international espagnol avait connu la même trajectoire au Napoli. Après des débuts compliqués, le natif de Los Palacios y Villafranca a fini par convaincre ses différents entraîneurs (Ancelotti, Gattuso, Spalletti).

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la prochaine opération de Neymar Jr à la cheville et sa fin de saison avec le PSG. Un nouveau coup dur et une nouvelle longue blessure pour le Brésilien, pas épargné depuis son arrivée dans la capitale. « Cette énième blessure est un nouvel épisode tumultueux dans l’histoire qui lie Neymar au PSG, faite d’un peu de magie mais surtout d’un paquet de désillusions et de nombreux passages à l’infirmerie », résume LP. Depuis son arrivée en 2017, il a manqué 88 rencontres pour cause de problèmes physiques. Déjà touché à la cheville dès le premier match de la Coupe du monde, le joueur de 31 ans avait tout fait pour revenir dans la compétition avec le Brésil pour les huitièmes et quarts de finale. « Un traitement de choc qui avait forcément laissé des traces comme le PSG avait pu s’en apercevoir à son retour alors que, par ailleurs, cela fait des années que la fragilité du pied droit de Neymar est une donnée connue de tous. »

Et la prochaine opération du joueur, qui se déroulera à l’hôpital ASPETAR de Doha, semble être la décision la plus judicieuse, selon Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie et en biomécanique : « Après toutes les entorses que Neymar a subit, qu’il traite son instabilité par une action chirurgicale semble être une option judicieuse. Cela ne réglera pas les douleurs chroniques qu’il doit probablement avoir mais devrait lui procurer plus de stabilité surtout sur des terrains irréguliers ou lors des chocs (…) Une action médicale aussi efficace soit elle ne pourra lui assurer une protection infaillible s’il ne met pas aussi de l’ordre dans son hygiène de vie globale. »

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur trois joueurs du PSG : Gigio Donnarumma, Marquinhos et Marco Verratti. Trois éléments qui n’ont pas toujours donné entière satisfaction depuis le début de saison et qui devront être au niveau à l’Allianz Arena ce mercredi. Concernant le gardien italien, il est trop intermittent. Très bon sur sa ligne de but avec plusieurs parades incroyables à son actif, l’ancien de l’AC Milan a cependant un jeu au pied, des sorties aériennes et quelques placements trop aléatoires. « Il ne domine ni son sujet ni la surface de réparation, diffusant forces et faiblesses. » Pour Marquinhos, il retrouve un bon niveau depuis le passage à une défense à trois. Le Brésilien échange régulièrement avec son coach et il « penche pour cette organisation, où il se sent plus à l’aise à Paris », malgré un début de saison compliqué dans ce schéma de jeu. Désormais installé en position d’axial gauche, le capitaine du PSG a retrouvé ses qualités dans les duels et n’hésite pas à s’immiscer au milieu de terrain.

Pourtant, le joueur de 28 ans vivait une saison compliquée jusqu’à récemment. « Un manque de sérénité sur le terrain, un leadership contesté en interne, avec le dernier épisode en date, cette volonté à Monaco de ne pas approcher les Ultras après une troisième débâcle de suite. » Mais le club parisien loue la qualité mentale de son joueur, ce qui lui a permis de rebondir lors des trois derniers matches. Enfin, Marco Verratti vit une année 2023 compliquée. Performant lors de la première partie de saison, l’Italien a été coupé dans son élan depuis la reprise des compétitions. Il n’a participé qu’à cinq matches en 2023. « À l’exception du Clasico victorieux contre l’OM, Verratti enchaîne les prestations décevantes et affiche un déficit physique, dû à ses absences répétées. Globalement, son histoire personnelle en Ligue des champions reste contrastée, faite de hauts (Chelsea 2015, Barcelone 2021) et de bas (absence sur blessure contre City en 2016, remontada, méforme physique au Final 8). »

Enfin, Le Parisien se demande dans quel état se trouvera Achraf Hakimi face au Bayern Munich. Présent dans le groupe pour ce huitième de finale retour, le latéral droit n’a plus disputé la moindre minute depuis sa sortie sur blessure lors du match aller le 14 février dernier. Outre sa forme physique, il faudra surtout surveiller l’état émotionnel du joueur, mis en examen pour viol la semaine passée. De son côté, le joueur reste confiant et serein dans cette affaire. « Un état d’esprit confirmé par ceux qui le côtoient au quotidien. Dans son entourage, on affirme que le Marocain se sent prêt mentalement à jouer face au Bayern Munich et qu’il est en état de défendre sa place. » Achraf Hakimi est focus sur la rencontre européenne et se prépare minutieusement. Cependant, depuis l’ouverture de l’enquête, l’ancien de l’Inter ne reste pas insensible à l’actualité le concernant. « En privé, le défenseur, séparé de son épouse, reconnaît que cette affaire est un poids à gérer, qu’elle n’est pas neutre, alors qu’il continue de clamer son innocence et de démentir les accusations faites par la jeune femme de 24 ans », conclut LP.