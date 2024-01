Arrivé libre au PSG l’été dernier, l’attaquant du PSG, Marco Asensio, est dans le viseur du Bayer Leverkusen, qui compte lancer une offensive dans les dernières heures du mercato.

En fin de contrat avec le Real Madrid l’été dernier, Marco Asensio a décidé de vivre sa première aventure hors de l’Espagne en signant un contrat de trois ans au PSG. Après des débuts prometteurs, l’international espagnol a subi une blessure au pied début septembre qui l’a privé des terrains pendant plusieurs semaines, lui faisant manquer un total de 12 rencontres avec les Rouge & Bleu. Et alors que son retour dans le groupe s’est fait progressivement, le joueur de 28 ans a connu trois titularisations en ce début d’année 2024 face à l’US Revel (0-9), l’US Orléans (1-4) et récemment contre le Stade Brestois (2-2), sa première dans le onze de départ en Ligue 1 depuis le 3 septembre dernier face à l’OL. Cependant, l’Espagnol part avec une longueur de retard par rapport au trio offensif Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. De quoi mettre en péril son avenir au PSG ?

Le PSG ferme la porte à un départ d’Asensio

Utilisé à plusieurs postes par Luis Enrique (faux numéro, milieu offensif, ailier), Marco Asensio a seulement disputé 12 matches cette saison dont 6 titularisations (571 minutes, 4 buts et 3 passes décisives). Et selon les dernières informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, le Bayer Leverkusen étudie un transfert du numéro 11 des Rouge & Bleu. Actuellement en tête de la Bundesliga, la formation menée par Xabi Alonso apprécie le profil polyvalent du triple vainqueur de la Ligue des champions. Des discussions ont eu lieu mais ce transfert sera difficile à réaliser, précise le journaliste allemand, même s’il faudra rester attentif jusqu’au dernier jour du mercato. De son côté, Fabrizio Romano rapporte que le PSG n’est pas ouvert à un départ de son joueur dans les derniers jours du mercato. « On s’attend à ce qu’il reste », précise le spécialiste du mercato.