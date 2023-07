Cet été, le PSG cherche à se renforcer en attaque et cible de nombreuses pistes. En France, le joueur de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola, aurait notamment tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens.

Avec une animation offensive qui se reposait essentiellement sur le trio Messi-Neymar-Mbappé, le PSG a manqué de profondeur de banc et de qualité pour espérer répondre aux nombreux objectifs de la saison 2022-2023. Et pour remédier à ce problème, le board parisien a décidé de se renforcer dans le secteur offensif. Si des joueurs confirmés comme Harry Kane, Bernardo Silva ou encore Victor Osimhen sont ciblés, d’autres jeunes avec moins d’expérience mais considérés comme les talents de demain sont également pistés. C’est le cas de l’attaquant de l’OL, Bradley Barcola.

Bradley Barcola rejoint l’agence de Jorge Mendes

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG a montré un intérêt pour l’attaquant de 20 ans, encore sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OL. Malgré la saison compliquée des Gones, l’international U21 français fait partie des satisfactions de la saison avec Alexandre Lacazette. Pour sa première saison pleine dans le monde professionnel, le natif de Lyon est devenu un titulaire en puissance, notamment sur la fin de saison. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Bradley Barcola sort d’une saison prometteuse avec un total de 31 matches disputés avec l’équipe professionnelle (1778 minutes) pour 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais, le champion de France en titre n’est pas le seul sur ce dossier.

En effet, toujours selon Fabrizio Romano, le RB Leipzig a aussi montré son intérêt pour le Lyonnais. Le club allemand a notamment pour habitude de laisser sa chance aux jeunes, à l’image de Christopher Nkunku. À ce jour, aucune décision n’a encore été prise mais l’OL espère conserver son joueur. Très lié au PSG depuis l’arrivée de Luis Campos comme conseiller sportif, l’agent Jorge Mendes peut aussi avoir un rôle à jouer dans cette piste. En effet, l’agence Polaris Sports, tenue par l’agent portugais, a officialisé aujourd’hui l’arrivée de Bradley Barcola dans ses rangs.

Le RB Leipzig et Manchester City également intéressés

[MAJ] De son côté, RMC Sport confirme l’intérêt du PSG pour le joueur formé à Lyon. Le club parisien suit Bradley Barcola depuis plusieurs mois et apprécie notamment la polyvalence du joueur de 20 ans, capable d’évoluer à droite, à gauche ou dans l’axe. Un profil validé par le futur entraîneur du PSG, Luis Enrique. Mais le PSG doit faire face à la concurrence du RB Leipzig et de Manchester City, qui suivent le dossier de près. Reste désormais à savoir la position de l’Olympique Lyonnais. Et selon RMC, l’OL « n’a pas donné de chiffre de sortie pour le joueur. » Sa vente n’est pas une priorité dans le secteur offensif des Gones. « Si le club a besoin de vendre dans les prochaines semaines, Barcola n’est pas en tête de liste et d’autres éléments offensifs devraient partir avant lui. »