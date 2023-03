Un joueur de Brest suspendu contre le PSG

À l’issue de la rencontre contre le Bayern Munich, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement à Brest dans le cadre de la 27e journée. Une rencontre qu’un joueur du club breton va manquer.

Avant la trêve internationale, le PSG va jouer quatre matches. Samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), il reçoit Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quatre jours après, les Parisiens tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Les Rouge & Bleu joueront ensuite deux matches de championnat contre Brest et Rennes.

Deux matches de suspensions pour Mahdi Camara

Le Stade Brestois, qui affrontera le PSG le 11 mars à 21 heures (Canal Plus Sport 360), devra faire sans l’un de ses joueurs. Expulsé en fin de match contre Lille le week-end dernier, Mahdi Camara a vu la commission de discipline de la LFP le sanctionner de deux matches de suspensions. Le milieu de terrain passé par Saint-Etienne manquera donc le déplacement à Strasbourg ce week-end et donc la réception du PSG une semaine plus tard.