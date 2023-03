Martinez dévoile les mots qu’il a dit à Mbappé à l’issue de la finale de Coupe du Monde

Emiliano Martinez a reçu beaucoup de critiques après ses provocations envers Kylian Mbappé lors des célébrations après la victoire en finale de la Coupe du monde. Le gardien argentin a dévoilé ce qu’il avait dit à l’attaquant du PSG sur le terrain après la finale.

Lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, Kylian Mbappé a marqué quatre buts (un triplé et son penalty lors de la séance des tirs au but) à Emiliano Martinez. Malgré ça, c’est l’Argentine qui a triomphé. Lors des célébrations, le gardien d’Aston Villa avait une poupée à l’effigie de l’attaquant du PSG. Des images qui avaient choqué un très grand nombre de personnes. Dans une interview accordée à TyC Sports, il a dévoilé ses mots pour Mbappé sur le terrain à l’issue de la victoire des Argentins.

« La vérité, c’est qu’il m’a mis quatre buts. C’était à moi d’être au sol »

« Je lui ai dit de se relever, de regarder devant. Je lui aussi dit de ne pas rester par terre, mais d’être fier du match qu’il venait de faire. La vérité, c’est qu’il m’a mis quatre buts. C’était à moi d’être au sol. Il a perdu une finale de Mondial, c’est normal d’être effondré. » Les deux hommes se sont revus depuis les polémiques autour des célébrations de l’Argentine après son titre mondial. Lors de la cérémonie The Best, où le gardien a remporté le titre de meilleur gardien et où l’attaquant du PSG a été nommé dans l’équipe type de l’année.