Un léger turnover pour le PSG contre le Paris FC ?

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception du Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait faire un léger turnover contre le PFC.

Le PSG va entamer un marathon de sept matches en janvier avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1 (20h45, Ligue 1 +). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Matvey Safonov, Kang-In Lee, Quentin Ndjantou, blessés, Martin James, malade, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN. Le coach du PSG devra aussi faire sans Khvicha Kvaratskhelia, victime d’un coup à l’entraînement hier et laissé au repos en vue du Trophée des champions contre Marseille jeudi soir. Pour remplacer l’international géorgien, Luis Enrique devrait titulariser Bradley Barcola dans le couloir gauche, selon Le Parisien.

Dembélé titulaire en pointe ?

Pour accompagner le numéro 29 du PSG, l’ancien sélectionneur de la Roja devrait choisir Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Pour le milieu de terrain, le quotidien francilien estime que Luis Enrique choisira Joao Neves, Vitinha, qui porterait le brassard de capitaine, et Senny Mayulu. Pour la défense, Warren Zaïre-Emery, qui réalise de très bonnes performances au poste de latéral droit, devrait être titulaire au côté d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Absent depuis le match contre Monaco le 29 novembre dernier, Lucas Chevalier devrait retrouver les buts du PSG demain soir lors du premier derby parisien de la saison.