Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. En fin de contrat en juin 2024, il peut déjà s’engager avec le club qu’il souhaite. Le Real Madrid, Liverpool, ou encore des clubs en Arabie saoudite veulent le joueur.

« J’espère voir jouer Mbappé en Arabie Saoudite »

S’il est improbable de voir Kylian Mbappé évoluer en Arabie Saoudite maintenant, la question se pose quand même du côté des Saoudiens. En effet, dans une interview pour le média Carré sur Youtube, le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a le désir un jour de voir Mbappé dans son pays. « Bien sûr, nous l’aimons. Kylian Kylian Mbappé est un bon joueur, il est fort et j’espère le voir jouer en Arabie saoudite, dans n’importe quelle équipe de notre championnat (…) L’Arabie saoudite est maintenant le monstre du marché. Nous avons Cristiano Ronaldo, Karim Benzema… Nous avons un championnat fort et nous allons encore surprendre. Plus de stars vont venir. L’Arabie saoudite envisage de devenir la nation numéro 1 dans le football. Bientôt. », a déclaré ce membre de la famille royale saoudienne.

À noter que l’attaquant français avait déjà été approché par l’Arabie saoudite l’été dernier. Un contrat de 200 millions d’euros avait été mis sur la table. Le joueur a refusé, malgré une nouvelle offre de 300 millions d’euros par an proposée par Al-Hilal. Des montants complètements hallucinants mais qui permettent d’attirer des stars européennes, comme ce fut le cas avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané.