Un nouveau départ au sein des Féminines du PSG

L’effectif du PSG continue de se réorganiser. Après Ramona Bachmann, c’est Berglind Thorvaldsdottir qui quitte les Rouge & Bleu en cette fin de saison.

Les Féminines du PSG peuvent encore réaliser un triplé historique dans leur histoire. Qualifiées pour les play-offs de la D1 Arkema, les joueuses de Jocelyn Prêcheur sont qualifiées en finale de la Coupe de France, durant laquelle elles affronteront Fleury. En UEFA Women’s Champions League, elles devront renverser Lyon dimanche après-midi pour se qualifier en finale. Des matches que ne jouera pas Berglind Thorvaldsdottir.

Elle va retourner en Islande

Arrivée au PSG en 2022, l’attaquante islandaise a trouvé un accord avec ses dirigeants pour résilier son contrat. Elle ne va pas rester longtemps sans club puisqu’elle va retrouver son championnat local, en s’engageant avec le club de Valur Reykjavik. Pour PSG TV, Berglind Thorvaldsdottir est revenu sur son passage au PSG. « Signer au Paris Saint-Germain était un rêve qui s’est réalisé. Mais mon passage à Paris a connu des hauts et des bas. Le plus beau, c’est que j’ai rencontré des gens formidables au cours de ce voyage et je chérirai à jamais les amitiés que j’ai nouées. »