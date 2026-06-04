Vitinha : « Je fais partie de l’histoire du PSG et j’en suis très heureux »

Vitinha est l’un des artisans des deux saisons historiques du PSG. Le milieu de terrain veut continuer d’écrire l’histoire et encore décrocher des titres avec le PSG, avec un triplé en Ligue des champions en ligne de mire.

Vitinha a pris une autre dimension depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG il y a presque trois ans. Replacé en sentinelle par le coach espagnol, l’international portugais est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n’est le meilleur. Troisième du dernier Ballon d’Or, le numéro 17 du PSG a encore brillé lors de cet exercice 2025-2026, lui qui a été élu meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions remportée par les Rouge & Bleu contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Avant de participer à la Coupe du monde avec le Portugal, Vitinha s’est confié à O Jogo.

Le back-to-back

« Malgré la fatigue, je suis vraiment très heureux. C’est incroyable ce que nous venons d’accomplir. Je l’avais déjà dit après la première victoire, mais c’est encore plus vrai pour la seconde. Il est encore difficile de mesurer l’ampleur de notre exploit ; je ne pense pas que nous ayons encore pleinement réalisé ce que nous avons accompli, mais c’est tout simplement incroyable. Je pense que nous avons clairement marqué l’histoire avec la première victoire, mais là, nous avons franchi un cap, non seulement à Paris, mais dans le monde du football, et cela nous rend extrêmement heureux et fiers. »

Dans l’histoire du PSG ?

« Oui, je ne pense pas être présomptueux ou arrogant en disant oui, car nous avons tous participé à ces deux victoires, et plus encore à ces deux victoires consécutives. Je fais forcément partie de l’histoire du PSG et j’en suis très heureux. Le PSG est un immense club, un club qui a compté de très nombreux grands joueurs dans son histoire. En faire partie, être marqué et avoir une place si importante dans l’histoire du club est une grande fierté. »

On rêve d’une troisième Ligue des champions de suite ?

« Oui, absolument. Je ne veux pas trop y penser car pour l’instant, je veux profiter de mon repos et me concentrer aussi sur la Coupe du monde, mais oui, bien sûr, nous avons la responsabilité de défendre notre deuxième titre, comme nous l’avons fait cette année et remporté. »

Il privilégie le collectif à l’individuel

« Sur le terrain, je me concentre sur ce qui est le mieux pour aider l’équipe, ce qui la mènera le plus loin possible et la rapprochera de la victoire. Ensuite, et ça peut paraître cliché, mais c’est la vérité, c’est ce qui fonctionne : le football est un sport collectif, on pense d’abord à l’équipe. Alors, quand tout se passe bien, comme cette année et l’année dernière, il y a les trophées individuels, les mérites individuels, les reconnaissances, et c’est comme ça que ça doit marcher, pas l’inverse. Le Ballon d’or ? Le collectif prime toujours sur l’individu, donc je ne parlerai jamais de ça. »

Sa progression

« Il y a un fort potentiel, une grande marge de progression dans d’autres aspects, non seulement défensivement mais aussi offensivement. Je me considère comme un jeune joueur, j’ai encore beaucoup à apprendre et j’espère pouvoir progresser, sortir de ma zone de confort pour me lancer de nouveaux défis. Luis Enrique cherche à vous sortir de votre zone de confort. Il sait comment optimiser vos capacités, vos points forts, mais aussi comment améliorer vos points faibles. Luis Enrique m’a clairement mis au défi à maintes reprises et continue de le faire quotidiennement pour que j’améliore mon pied gauche, qui est vraiment un point faible dans mon jeu. Tout ce qui peut vous aider à rester au sommet, à couvrir plus de terrain et à être plus précis est crucial dans le football de haut niveau. J’ai encore une grande marge de progression, même dans ce domaine, pour développer mon pied gauche. »