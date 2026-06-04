Aucun joueur du PSG titulaire avec la France contre la Côte d’Ivoire ?

Ce jeudi soir (21h10, TF1), l’équipe de France joue son premier match de préparation à la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire. Il ne devrait y avoir aucun joueur du PSG dans le onze.

La saison 2025-2026 en club est terminée. Mais pas pour les sélections nationales. En effet, la Coupe du monde débute le 11 juin prochain. Les équipes présentes à la Coupe du monde jouent des matches de préparation avant de se lancer dans le grand bain. C’est le cas pour l‘équipe de France, qui va affronter la Côte d’Ivoire ce jeudi soir à la Beaujoire de Nantes. Pour le Mondial, Didier Deschamps a convoqué cinq joueurs du PSG (Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery et Hernandez). Après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3) et les festivités qui ont suivi, les cinq Parisiens ont rejoint Clairefontaine mardi.

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Ils pourraient jouer quelques minutes

Contre les Ivoiriens, Didier Deschamps devrait se passer des cinq joueurs du PSG au coup d’envoi. Mais ces derniers pourraient avoir tout de même un peu de temps de jeu, le sélectionneur des Bleus ayant expliqué qu’il comptait faire une large revue d’effectif lors de ce premier match de préparation. Selon L’Equipe et Le Parisien, Mike Maignan devrait garder les buts. Il serait défendu par un quatuor composé de Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche et d’une défense centrale Dayot Upamecano-Ibrahima Konaté. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni devrait être associé à Adrien Rabiot. Rayan Cherki occuperait le poste de numéro 10 avec Michael Olise dans le couloir droit et Marcus Thuram à gauche. Enfin, Kylian Mbappé occuperait la pointe de l’attaque.