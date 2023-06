Un nouveau prétendant entre dans la danse pour Marcus Thuram

Dans le but de renforcer son secteur offensif, le PSG vise Marcus Thuram. Un dossier dans lequel la concurrence se fait de plus en plus dense.

Ce jour, cela fait une semaine tout pile que le mercato estival a ouvert ses portes. Le PSG, qui a commencé concrètement à bouger ses pions sur celui-ci, semble déterminé à boucler son recrutement le plus vite possible. Milan Skriniar va rallier les rangs rouge et bleu en provenance de l’Inter et ce, libre de tout contrat. Marco Asensio, dans la même situation contractuelle, devrait suivre. Enfin, Kang-im Lee et Manuel Ugarte devraient, eux aussi, rejoindre le club de la capitale. Mais Luis Campos ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et multiplie les pistes. Le secteur offensif se place, dans ce cadre, comme l’un des chantiers prioritaires.

Le RB Leipzig se penche sur le cas de Marcus Thuram

En ce sens, les rumeurs foisonnent et le nom du PSG apparait dans de nombreux dossiers. C’est notamment le cas de Marcus Thuram. L’international tricolore, lui aussi libre depuis l’annonce de son départ du Borussia M’Gladbach, intéresserait fortement les décideurs parisiens. Problème, cette piste est particulièrement concurrentielle. Ainsi, le Milan AC serait également très chaud sur l’ancien guingampais. L’Inter, prétendant de longue date, resterait également à l’affût. Et la presse allemande nous précise que Marcus Thuram possède une touche en Bundesliga. Sur le point de perdre Christopher Nkunku, en partance pour Chelsea, le RBL se serait rapproché de l’attaquant tricolore. Une information émanant de Sky Sport Germany et confirmée par RMC dans la foulée. Le joueur, lui, réclamerait une prime à la signature de 10 millions d’euros afin d’apposer sa signature sur un éventuel contrat.