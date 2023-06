Mercato : Ousmane Dembélé répond à la rumeur PSG

Ousmane Dembélé, voici un nom qui a très souvent été associé au PSG au sein de la rubrique transferts. Et Ce jour, l’international tricolore a balayé d’un revers de main ces rumeurs.

Au printemps 2022, en plein feuilleton Kylian Mbappé, plusieurs sources nous expliquaient qu‘Ousmane Dembélé était proche de rallier le club de la capitale libre comme l’air. La suite, on la connaît : Kylian Mbappé prolongeait finalement son contrat avec le PSG, tout comme Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone. Deux joueurs qui se retrouvent en fin de contrat dans un an tout pile. Une situation contractuelle assez propice aux différentes rumeurs, il faut bien l’admettre.

À voir aussi : Mercato – Le PSG en discussions avec Bernardo Silva

🚨 Les supporters ne font que parler de Lee Kang-in depuis quelques jours !



Après analyse approfondie de son jeu, on s’est donc demandés :



🇰🇷 Lee Kang-In : Une belle surprise pour le PSG ? Campos fait-il ENFIN du Luis Campos ?! 💎⤵️https://t.co/86S5NQKb9P pic.twitter.com/2ttY5wdW4Y — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 17, 2023

Dembélé : « Il n’y a rien avec le PSG »

Et même si le PSG n’a pas vraiment été annoncé sur ses traces durant ce mercato estival, la presse ibère évoque toujours un possible intérêt du PSG pour l’ancien rennais. Pour sa part, le principal intéressé, dans un entretien accordé à Marca, s’est exprimé sur ces rumeurs l’envoyant à Paris. L’occasion pour lui de nous offrir une réponse on ne peut plus claire : « Avec le FC Barcelone, tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu’en 2027, a exposé Ousmane Dembélé. Mon agent va leur parler. Je suis heureux dans l’équipe (…) Une arrivée au PSG ? Je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG. Cela doit être parce que c’est un club français. Mais il n’y avait rien et il n’y a rien avec le PSG. »