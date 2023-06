Aucun contact entre Luis Enrique et le PSG

Alors que Julian Nagelsmann serait définitivement hors course pour récupérer le banc du PSG la saison prochaine, il se pourrait qu’une autre piste s’évapore. Celle menant à Luis Enrique.

Qui s’installera sur le banc du PSG la saison prochaine ? C’est une interrogation qui taraude bon nombre d’observateurs, et tout particulièrement les supporters rouge et bleu forcément. Julian Nagelsmann était celui qui se plaçait comme le grand favori à la succession de Christophe Galtier. Oui mais voilà, cette piste serait désormais à oublier, les deux parties ayant décidé de stopper les négociations d’un commun accord. Par voie de conséquence, actuellement, les deux pistes les plus chaudes mèneraient donc à Luis Enrique et Thiago Motta.

Un dossier des plus flous

Ce vendredi soir, Matteo Moretto, journaliste pour Relevo, nous indiquait que le nouveau favori pour le banc parisien se nommait Thiago Motta. Ce samedi matin, c’est le nom de Luis Enrique, associé au club de la capitale depuis un petit moment, qui émergeait de nouveau. Néanmoins, Dani Gil Lopez, correspondant à Paris pour le Mundo Deportivo, jette un froid dans ce dossier. En effet, d’une source au sein de l’entourage du principal intéressé, le journaliste indique que, si tout reste ouvert pour son futur, Luis Enrique n’aurait toutefois eu aucun contact avec le board du PSG. Alors, info ou intox ? Une chose parait certaine : la reprise s’approchant de plus en plus, la semaine prochaine devrait permettre des avancées significatives dans cette quête au coach idoine, voir une officialisation en bonne et due forme.