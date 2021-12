Un nouveau record pour Mbappé avec le PSG en Ligue 1

Ce soir, le PSG s’est imposé contre l’AS Monaco (2-0) dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Avec ce nouveau succès, le 15e en 18 matches, les Parisiens prennent 13 points d’avance sur leur dauphin, Marseille. Une victoire en grande partie due à Kylian Mbappé.

Auteur d’un doublé, l’attaquant (22 ans) a passé la barre symbolique des 100 buts sous le maillot Rouge & Bleu en Ligue 1. Il est le troisième joueur du PSG à atteindre ce cap après Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138 buts). Le numéro 7 parisien qui aime particulièrement jouer contre son ancienne équipe puisqu’il vient de marquer son neuvième et dixième but en 10 matches contre Monaco. Il se rapproche aussi de la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu. Avec 145 buts, il n’est plus qu’à onze longueurs du Suédois (156).