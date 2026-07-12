Un Ousmane Dembélé plus clinique également avec la France

Transformé au PSG par Luis Enrique, Ousmane Dembélé avait du mal à retranscrire ses très bonnes performances parisiennes avec les Bleus. Durant la Coupe du monde, on a retrouvé le Dembélé du PSG.

Depuis que Luis Enrique a décidé de le placer au poste de faux numéro 9 au PSG, Ousmane Dembélé est devenu un autre joueur. Plus clinique devant le but, il est devenu le leader des doubles champions d’Europe et a remporté un Ballon d’Or pour sa saison 2024-2025 exceptionnelle. S’il performait avec le PSG, c’était encore un peu plus difficile avec l’équipe de France, lui qui ne jouait pas au même poste qu’en club. Mais lors de cette Coupe du monde, où il est impliqué sur sept buts (cinq buts, deux passes décisives), il semble avoir retrouvé son niveau affiché au PSG. En seulement six matches dans cette Coupe du monde, le Parisien a déjà inscrit cinq buts, soit presque la moitié de son total sous le maillot bleu (65 sélections, 12 réalisations), avance L’Equipe.

Il ne rechigne pas à retrouver le côté droit de l’attaque

Cela confirme une évolution nette : Dembélé est moins spectaculaire dans le jeu qu’à ses débuts, mais il n’a jamais été aussi décisif. Critiqué en début de saison au PSG, critiqué en début de Coupe du monde avec les Bleus, il n’a pas montré de signe d’inquiétude, fidèle à son nouveau mantra. Il répète à ses proches ou à ses coéquipiers que tout le monde ne retiendra que la victoire finale, souligne le quotidien sportif. À 29 ans, le numéro 10 du PSG est un leader collectif, qui ne rechigne pas à retrouver le côté droit pour laisser la place à Kylian Mbappé dans l’axe. Il n’a pas peur non plus de prendre des coups pour permettre à son équipe de briller, assure L’Equipe. « Critiqué au départ, présent à l’arrivée », nous avait dit son entourage après son premier match manqué contre le Sénégal (3-1, le 16 juin). La suite des événements lui a donné raison. Dembélé veut marquer son passage et peut le faire encore davantage sur cette Coupe du monde, conclut le quotidien sportif.