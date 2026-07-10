Dembélé : « On va garder cette concentration pour aller au bout »

Victorieuse face au Maroc (2-0), l’équipe de France a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Buteur, Ousmane Dembélé a assumé son rôle de leader.

L’équipe de France disputera une nouvelle demi-finale de Coupe du monde. Après 2018 et 2022, la sélection de Didier Deschamps est venue à bout d’une décevante équipe du Maroc (2-0). Kylian Mbappé a concrétisé la domination des Bleus en ouvrant le score à l’heure de jeu (60e), avant qu’Ousmane Dembélé n’inscrive le but du break quelques minutes plus tard (66e).

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« Il faut donner de la voix, je suis un ancien de l’équipe »

Avec cette nouvelle réalisation, l’attaquant du PSG porte son total à cinq buts et deux passes décisives dans cette compétition. Un rôle de leader assumé par le Ballon d’Or 2025, comme il l’a expliqué après la rencontre remportée face aux Lions de l’Atlas : « On est très contents. On est dans le dernier carré pour la troisième fois de suite en Coupe du monde, c’est exceptionnel. On va garder cette concentration pour aller au bout. Mon rôle de leader ? Ça fait maintenant 10 ans que je suis en équipe de France. Il faut donner de la voix, je suis un ancien de l’équipe. […] Il faut rester concentrés. On savait que le Maroc, c’était difficile. On a été récompensés sur ces deux buts », a déclaré le numéro 10 parisien au micro de M6 avant d’être interrogé sur son but inscrit. « Mon but ? Kylian (Mbappé), avant ça, m’a dit de rester dans l’axe et qu’on aurait l’opportunité d’aller en contre-attaque. Il fait une très belle course pour me libérer le champ. J’ai un peu d’espace et je voulais surtout cadrer la frappe. On est contents après un match comme ça. On va essayer de redescendre et de rester concentré. »

L’attaquant de 29 ans s’est également exprimé sur sa prestation en zone mixte : « Oui, je me sens très bien dans cette position, que je connais avec l’équipe de France et le PSG. Je monte en puissance durant cette compétition. Je suis content de mes performances, même si je peux faire un peu mieux. Mais c’est l’équipe avant tout, et on est concentrés sur l’objectif. On va essayer d’aller au bout. On sait que jouer une demi-finale de Coupe du monde, c’est exceptionnel. La troisième de suite avec l’équipe de France depuis que je suis en sélection (…) On a beaucoup de choses à améliorer, que ce soit défensivement ou offensivement. On peut être encore plus efficaces, je pense. On peut aussi prendre moins de buts, mieux presser. Plus la compétition avance, plus on va progresser. On sait que ça ne va pas être facile en demi-finale, mais il va falloir rester concentrés pour ces matchs-là », a déclaré le double champion d’Europe, avant de tenir des propos élogieux envers Warren Zaïre-Emery, qui a disputé ses premières minutes dans cette Coupe du monde. « Je suis très heureux pour lui, il mérite de jouer dans cette équipe. C’est un joueur incroyable, qui fait vraiment du bien à n’importe quelle équipe. On est contents. On sait qu’il va encore avoir des minutes à jouer et il va avoir son importance dans cette équipe. »

Dembélé fait le break !!! Servi par Mbappé, il frappe à l’entrée de la surface et trompe Bounou ! ⚽️🔥🇫🇷

La France mène 2-0.



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