Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale et lui a offert deux Ligues des champions. Dominik Szoboszlai, éliminé deux fois avec Liverpool par les Rouge & Bleu en C1 lors des deux dernières saisons, s’est montré dithyrambique envers le coach espagnol.

Après une saison 2022-2023 ratée, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier et de donner les rênes de son équipe à Luis Enrique. Un choix payant puisque, trois ans après son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu, le coach espagnol a permis au club de la capitale de devenir le meilleur club du monde et de remporter ses deux premières Ligues des champions. Le PSG impressionne aussi avec son jeu d’attaque et de pressing constant. Beaucoup de coachs essaient de s’inspirer des méthodes de l’ancien sélectionneur de la Roja. Après pratiquement chaque match, le PSG et Luis Enrique reçoivent des compliments et des louanges de leurs adversaires. C’est le cas pour Dominik Szoboszlai. Le milieu de terrain de Liverpool, éliminé ces deux dernières saisons par le PSG en Ligue des champions, n’a pas tari d’éloges sur le coach du PSG.

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« Il a construit une équipe qui est toujours en mouvement de façon coordonnée »

« Mes rêves ? Honnêtement, quand j’étais enfant, j’ai toujours rêvé de gagner la Ligue des champions, sans doute davantage que de remporter la Premier League. Mais, maintenant que j’y ai goûté, je veux absolument regagner la Premier League car c’était tellement dingue en 2025. Malheureusement, on est tombés sur le PSG à deux reprises en Ligue des champions. Il y a deux saisons, on avait réussi à les mettre dans les cordes (1-0, 0-1, 1-4 aux t.a.b. en huitièmes de finale 2025) mais cette année, ils nous ont éteints (0-2, 0-2 en quarts de finale). Luis Enrique est un magicien. Il a construit une équipe qui est toujours en mouvement de façon coordonnée, avec une forme de liberté dans leurs déplacements, très forte dans la conservation de balle, dans les courses, dans les transmissions, encense Dominik Szoboszlai dans une interview accordée à France Football. Mais je suis convaincu que nous pouvons rivaliser et j’ai bon espoir qu’avec le nouveau coach Andoni Iraola nous allons aller dans le bon sens. Et puis, évidemment, je rêve de jouer un jour la Coupe du monde. »



