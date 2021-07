Un point sur des dossiers importants pour le PSG : Rico et Areola

Dans sa gestion des gardiens de but, le PSG a deux priorités : trouver des clubs à Alphonse Areola (28 ans, sous contrat jusqu’en 2023) et Sergio Rico (27 ans, 2024) barrés par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Une mission peu évidente puisqu’il s’agît d’un poste spécifique, de joueurs à salaire élevé, le tout dans un contexte de crise.

Concernant Sergio Rico, Le journal sportif Marca expliquait hier que sa piste préférée était Lille, qui a vendu Mike Maignan. Une option qui ne plaisait pas au PSG puisque le Losc, champion de France en titre, est un concurrent direct. Les Dogues disposent au poste d’Orestis Karnezis (36 ans), de Leó Jardim (26 ans) et Adam Jakubech (24 ans). RMC Sport rapporte depuis que les dirigeants du LOSC ne sont pas allés plus loin que la prise d’informations pour Sergio Rico. “Le PSG espère toujours au moins le prêter, quitte à prendre une grande partie de son salaire en charge, ajoute le média sportif. Outre le LOSC, Nice, Grenade Valence, Brest, Besiktas et peut-être même Rennes sont à la recherche d’un gardien cet été.”

Au sujet d’Alphonse Areola, son souhait reste d’évoluer encore en Premier League. West Ham – qui voudrait former une paire avec Lukasz Fabianski (36 ans) – reste la principale piste. “Mais le club anglais prend son temps car il se sait en position de force”, explique RMC Sport. Bref, rien n’est décanté.