Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce mercredi 28 juillet 2021 : la défense inquiétante du Paris Saint-Germain, le match nul contre le Séville FC (2-2) et les exploits d’Arnaud Kalimuendo sont à la une des médias.

Le Parisien du jour revient sur le match nul poussif du PSG face au FC Seville (2-2) et explique que “privé de nombreux internationaux depuis l’entame de la préparation, Pochettino est en quête de certitudes pour permettre à son équipe d’être compétitive”. Sachant que “le chantier est conséquent, d’autant qu’il manque encore Marquinhos, que Presnel Kimpembe n’a repris l’entraînement que lundi et que les débuts de Sergio Ramos, touché au mollet gauche, devront attendre”. Le quotidien local explique que Bitshiabu a de nouveau “connu une nouvelle mi-temps cauchemardesque contre Séville, marquée par des approximations qui n’auront sûrement pas rassuré son entraîneur avant le premier rendez-vous décisif de la saison.” L’article s’achève avec ce constat : l’arrière garde Rouge & Bleu “ressemble donc plus à du bricolage qu’autre chose pour le moment.”

L’Équipe de ce mercredi fait un focus sur la performance d’Arnaud Kalimuendo qui a “tout changé” lors de son entrée en jeu face au FC Seville. Le média sportif relate qu’il a été “impliqué sur les deux buts de son équipe” contre les Sevillans et constate que “si les hommes de Pochettino ont achevé leurs matches de préparation sans défaite, ils le doivent à Kalimuendo.” Le journal ajoute que “le fait que le PSG paie pour le récupérer peut laisser penser qu’il compte sur lui pour intégrer la rotation des attaquants parisiens”. Le probable départ de Pablo Sarabia “pourrait lui offrir plus de perspectives dans la capitale cette saison.”

On rappelle que nous vous avons partagé nos dernières informations sur Paul Pogba ce mardi soir. Le joueur a refusé une offre de prolongation de la part de Manchester United et ses intentions sont claires : Rejoindre le PSG cet été.